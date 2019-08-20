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بتكلفة مليون إسترليني..

"مرحاض ذهبي" للعامة بشروط "كارثية"

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مرحاض ذهبي
مرحاض ذهبي

متابعات-علا خطاب

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مرحاض ذهبي

بلينهام البريطاني

في حادثة غريبة من نوعها، شهد القصر البريطاني تركيب مرحاض من الذهب ليستخدمه الزوار، لكن ضمن شروط محددة وصارمة، وبتكلفة مليون جنيه إستراليني .

المرحاض الذهبي سيتاح استخدامه للعامة،  ولكن مع فرض زمن استخدام مدته ثلاث دقائق لتقليل أوقات الانتظار.

وضع المرحاض أمام الغرفة التي ولد فيها ونستون تشرشل، رئيس الوزراء السابق، وسيتمكن الزوار من حجز وقتهم مسبقًا.

ستتاح 20 فترة استخدام في الساعة، والذي يعد قطعة فنية، للاختيار فيما بينها، بشرط شراء تذكرة بقيمة 27 جنيهاً استرلينياً (حوالي 32 دولارا) للقصر والمتنزه والحدائق.

وسيعرض المرحاض في قصر بلينهايم في الفترة من 12 يوليو إلى 27 ، وسيستخدمه حوالي 6 آلاف شخص.


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