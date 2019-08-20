الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا خلال استهدافهم بالعريش

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الإرهاب

وزارة الداخلية

الداخلية

مديرية الامن

العريش

أعلنت وزارة الداخلية، مداهمة وكر لمجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور بالعريش.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قطاع الأمن الوطني توافرت له معلومات تفيد إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور "دائرة قسم شرطة أول العريش"، وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأوضحت أنها تعاملت على الفور مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد 11 عنصر من الإرهابيين.

وعثر بحوزتهم على عدد 5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة- 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف.

فيما أكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.


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