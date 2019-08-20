روسيا تحذر أمريكا من اتخاذ هذا القرار

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أحمد سالم - وكالات

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فنزويلا

الولايات المتحدة

الخارجية الروسية

فرض حصار

حذرت روسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة من تشديد العقوبات على فنزويلا أو فرض حصار عليها، معتبرة أن ذلك سيكون "خطوة غير حكيمة".

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف واشنطن، في تصريحات صحفية، إلى مساعدة الفنزويليين في "سد الفجوات القائمة" بدلا من عرقلة المحادثات بين الحكومة والمعارضة.

وقال إنه سيناقش الوضع في فنزويلا مع ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، التي وصلت إلى روسيا الإثنين في زيارة عمل.

وأضاف ريابكوف: "سوف ندرس الموقف، ونحذر واشنطن من اتخاذ خطوات غير حكيمة في هذا الصدد".

ومنذ 23 يناير 2019، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف ترامب بـ"غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.

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