» «كارتيرون» يُرشح جوزيه مورينيو لقيادة الأهلي

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نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والحالي للرجاء الرياضي المغربي، دخوله في مفاوضات مع مسئولي الأهلي المصري من أجل قيادة الفريق خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وصرح كارتيرون لموقع أفريكان جوت فوتبول: "لم اتلق أي اتصال رسمي من إدارة نادي الأهلي و لم يتحدث معي أي أحد من أجل العودة مرة أخرى .. عقدي مع الرجاء لازال ساري المفعول وينتهي بنهاية الموسم المقبل».

وتابع المدير الفنى الأسبق للأهلى: "ما أستطيع أن أقوله إنني أحب نادي الأهلي كثيرًا و فخور بتدريبه من قبل.. أتابع مباريات الفريق جيدًا ومحمد يوسف صديق مقرب لي وأتمنى التوفيق له ولكل ما يتعلق بالأهلي".

واختتم كارتيرون: "المدرب جوزيه مورينيو الآن متاح و ليس لديه عقد مع أي فريق و أرشحه لقيادة الأهلي و نحن الآن في نهاية أغسطس و التعاقد مع أي مدرب لن يكون سهلا و لكن بالنسبة لي فإن مورينيو هو المناسب لقيادة النادي القاهري".


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