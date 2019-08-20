» إيران: موافقتنا على الاتفاق النووي كانت خطأً

ألمح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى أن موافقة طهران على الاتفاق النووي عام 2015 ربما كانت خطأ، لم يكن يجدر ببلاده الوقوع فيه.

وقال شمخاني لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أمس الاثنين، إن هناك من يعتقدون في إيران أن التوقيع على الاتفاق النووي كان خطأ.

وعندما سأله المذيع عما إذا كان هو واحدًا من هؤلاء، قال شمخاني: "نعم... أنا فقط أتابع وجهات نظر أمتنا، شعب إيران".

وبدأت طهران في الأسابيع الأخيرة تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك ردًا على تقاعس الأطراف الأوروبية عن تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق، الذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي.

وبخصوص تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، قال شمخاني إن خطر اندلاع الحرب ليس كبيرا، لكن الحرب إن وقعت ستكون مروعة للولايات المتحدة وحلفائها وستجعلهم "في وضع سيء".