» نجم الأهلي: أفضل لحظات حياتي بطلها «أبوتريكة»

20 أغسطس 2019 - 07:24 م

أبدى إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بعد إنهاء إجراءات انضمامه لصفوف الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح أنه تلقى عدة عروض من أندية الزمالك والاتحاد السكندري فور عودته من المشاركة في دوري الجامعات بالخارج، ولكنه وافق على اللعب للنادي الأهلي فور تلقيه العرض، مشيرا إلى أنه تمسك بإتمام هذه الصفقة، رغم الضغوط التي شهدتها الساعات الأخيرة قبل موافقة إدارة نادي سبورتنج بشكل رسمي على الانتقال للأهلي، موجها الشكر لمسئولي النادي على تمسكهم بإتمام التعاقد معه.

وأضاف إيهاب أمين أنه أهلاوي منذ الصغر وجميع أفراد عائلته يشجعون النادي، وهو ما جعله يحلم بالانتقال إلى الفريق، وقال إنه كان يحلم باللعب إلى جوار طارق الغنام لاعب الفريق السابق والمدير الإداري الحالي، لأنه أسطورة لا تتكرر كثيرًا.

وأشار إلى أن لقطة هدف محمد ابوتريكة نجم الأهلي السابق في مرمى الصفاقسي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 من أفضل لحظات حياته، لذلك سيقاتل خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات، والمنافسة على كل الألقاب في الموسم الجديد.

ووجه إيهاب امين الشكر لمسئولي النادي الأهلي لتمسكهم بالتعاقد معه وتخطي كافة العقبات التي شهدتها المفاوضات، مؤكدا أنه يامل في رد الجميل للنادي من خلال تقديم أفضل ما يمكن للمساهمة في تتويج الفريق بالبطولات.

وأكد لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أن المنافسة في الفريق صعبة؛ لوجود عناصر كثيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب والصفقات الجديدة، وهي توليفة قادرة على الوفاء بتطلعات الجهاز الفني بقيادة اشرف توفيق المدير الفني، مشيرا إلي إنه لمس منذ المران الاول مدى جدية الجميع، في بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

وتطرق إيهاب أمين إلى المنافسة في الموسم الجديد مؤكدا أن معظم الفرق قامت بإبرام تعاقدات مميزة، وهو ما يبشر بموسم قوي للغاية، وإنه كلاعب محترف يقدر جيدا حجم الضغوط التي سيتعرض لها الجهاز الفني واللاعبين، ويعرف جيدا أن النادي الأهلي لا يعرف سوى المركز الأول، وأن روح الفانلة الحمراء ستكون سلاح اللاعبين في السعي بقوة نحو التتويج بالألقاب.

وتحدث إيهاب أمين عن جماهير جماهير الأهلي ووجه الشكر لها على دعمها له والترحيب به بشكل مميز، لافتا إلى أنه سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق طموحاتها فى الفوز بالبطولات، وتمنى ان تستمر في دعم الفريق لتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.