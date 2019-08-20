وزيرا النقل والبترول يبحثان رفع كفاءة خطوط السكة الحديد

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أحمد سالم

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وزير النقل

وزير البترول

السكة الحديد

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار بحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا - سفاجا - أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.

وناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية.

خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية والتي أتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها في مثل هذه المشروعات.

وصرح وزير النقل أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات. وأكد وزير النقل على ضرورة أن يشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60 كم، تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط.

وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة على السكة.


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