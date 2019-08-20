السعودية تبدأ تنفيذ تعديلات تخفف قيود السفر على النساء

20 أغسطس 2019 - 10:00 م

أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، بدء تنفيذ تعديلات في نظام وثائق السفر، تسمح للمرأة، لأول مرة في تاريخ المملكة، بالسفر دون ولاية الرجل.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، لم تسمه، أن "إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة باشرت كافة العمل بتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية".

وطالب المصدر ذاته من لديه استفسارات بالتواصل مع الجهات المختصة.

وفي 2 أغسطس/آب الجاري، منحت مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى" المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.

وحتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء (من أي عمر) والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، يحتجن إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

وألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمول به سابقًا.



كما منحت المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.