العراق.. انفجار مخزن عتاد للحشد الشعبي في صلاح الدين ‎

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الثلاثاء، توجه فرق الإطفاء إلى قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، للسيطرة على انفجار مخزن عتاد تابع للحشد الشعبي.
وقالت المديرية في بيان إطلعت عليه الأناضول، إن "كدس عتاد تابع لفصيل من الحشد الشعبي، انفجر قرب قاعدة بلد الجوية، وفرقنا تحاول السيطرة على الحادث".
وأضافت أن "فرقنا تحاول السيطرة على الحريق، وأن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، توجه من (العاصمة) بغداد إلى قضاء بلد للإشراف على الحادث".
من جهته، أفاد مصدر مطلع، أن وزير الدفاع نجاح الشمري زار قاعدة بلد الجوية وتفقد موقع الحادثة.
وذكر المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه "بالإضافة لوزير الدفاع الذي وصل القاعدة، حضر مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان للإشراف على عمليات إخماد الحرائق التي نجمت عن انفجار المخزن".وتضاربت الأنباء حول حقيقة تعرض قاعدة البكر في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، إلى قصفٍ لم تعرف طبيعته، وبين اندلاع حريق كبير في المستودع التابع لاحدى فصائل الحشد الشعبي في تلك القاعدة. -