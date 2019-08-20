السودان.. المجلس السيادي يؤدي اليمين الأربعاء

20 أغسطس 2019 - 10:40 م

قال قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الثلاثاء، إن أعضاء المجلس السيادي بالبلاد سيؤدون اليمين الدستورية، الأربعاء.وأوضح القيادي، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن أعضاء المجلس الـ11سيؤدون القسم أمام رئيس القضاء.

وأضاف أن مراسيم ستصدر خلال الساعات المقبلة بحل المجلس العسكري الانتقالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مصدر قيادي بقوى الحرية والتغيير، للأناضول، إن " الحرية والتغيير" توافقت مع المجلس العسكري على تولى نعمات عبدالله رئاسة القضاء بالبلاد.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها سلمت قائمة مرشحيها النهائية للمجلس العسكري، تمهيدًا لتشكيل المجلس السيادي، الذي يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

وقال القيادي ساطع الحاج، للأناضول، إن "القائمة النهائية للمرشحين الخمسة تضم: صديق تاور، محمد الفكي سليمان، حسين شيخ إدريس، محمد الحسن التعايشي، وعائشة محمد عثمان".

وكان المجلس العسكري أعلن، الإثنين، إرجاء إعلان أعضاء المجلس السيادي لمدة 48 ساعة، بطلب من قوى التغيير، حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشيحها، في ظل وجود خلافات.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري، عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه للمجلس السيادي، وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

