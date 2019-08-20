  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:35 ص
بحث متقدم
إليسا

ناقد فني يفجر مفاجأة مدوية عن قرار اعتزال إليسا

وردة وصلاح

"وردة" يفتح النار على محمد صلاح بسبب هذا الأمر

ترامب

ترامب سيعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع

السعودية

السعودية تحذّر من هذا الأمر الخطير في المملكة

أرشيفية

ألف سعودية يغادرن المملكة بعد قرار الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

رغد وصدام حسين

رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده

إلى "لامبيدوسا"..

الادعاء الإيطالي يأمر بنقل مهاجرين عالقين بـ"المتوسط"

عرب وعالم

أسبانيا تنقذ 8 مهاجرين أفارقة أبحروا من شمال المغرب
أسبانيا تنقذ 8 مهاجرين أفارقة أبحروا من شمال المغرب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تدهور مفاجئ في حالة فجر السعيد وأمير الكويت يتدخل

#

بعد إنقاذها مهاجرين.. إيطاليا تحقق مع قبطان السفينة "غريغوريتي"

#

تصريح مثير من "القبطان" بشأن متابعته لـ"أبو تريكة"

#

إصابة إسرائيليين إثر سقوط قذائف فلسطينية

أمر الادعاء الإيطالي، الثلاثاء، بنقل المهاجرين العالقين على متن سفينة إنقاذ منظمة "الأذرع المفتوحة" (أوبن آرمز) بالبحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وجاء قرار الادعاء الإيطالي رغم رفض وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم اليمين المتطرف، استقبال المهاجرين في بلاده، بزعم أن قوارب الإنقاذ الخيرية تسهل بشكل أساسي تهريب المهاجرين غير النظاميين.
واتخذ الادعاء قراره "بعد الإطلاع على تقرير من على السفينة قامت به الشرطة القضائية وطبيبان"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الإسبانية، إنها سترسل سفينة عسكرية للمياه الإقليمية الإيطالية من أجل نقل المهاجرين العالقين في سفينة "أوين آرمز" الإنسانية منذ 19 يوما، بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها.
وجاء إعلان الحكومة الإسبانية في أعقاب قفز نحو 15 مهاجرًا من سفينة "اوبن آرمز"، في محاولة للوصول سباحًة إلى السواحل الإيطالية.
والأحد، قفز مجموعة من المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة في المياه الإيطالية، في محاولة باءت بالفشل للوصول إلى شاطئ جزيرة "لامبيدوسا".
يشار أنّ هناك 83 مهاجرا مازالوا عالقين على متنن السفينة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيفا" يعلن منع بث لقطات "الفار" لهذا السبب
» السودان.. "العسكري" يعلن تشكيل المجلس السيادي
» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت
» «السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» باكستان تعلن إحالة «كشمير» إلى محكمة العدل الدولية
» رغم رحيله.. الأهلي يُكرم «لاسارتي» ومعاونيه
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى
» الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا خلال استهدافهم بالعريش
» محمد صلاح ينتقد طريقة لعب «جوارديولا»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية