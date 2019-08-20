ترامب يجدد هجومه على رشيدة طليب

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، هجومه على النائبة الديمقراطية المسلمة رشيدة طليب، ووصفها بأنها "معادية للسامية".
وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إن طليب "تكره إسرائيل وكل الشعب اليهودي .. إنها معادية للسامية".
جاء تعليق ترامب في أعقاب مؤتمر صحفي عقدته طليب مؤخرا انتقدت فيه إسرائيل بسبب قرار تل أبيب منعها الأسبوع الماضي من دخولها في طريقهما إلى الضفة الغربية.
يشار أن طليب أجهشت في البكاء أثناء الكلمة التي أدلت بها.
وقال ترامب: "أنا لا أصدق دموع النائبة طليب.. شاهدت فقط عنفها وجنونها وكلماتها منذ فترة طويلة، وهي الآن تدمع؟".
والخميس، أعلنت تل أبيب، رفض زيارة طليب والنائبة المسلمة الأخرى بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية لاتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".
ولاحقا، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب فقط، بزيارة جدتها لكن حسب شروط وضعها، فرفضت طليب إجراء زيارة مقيدة بشروط إسرائيلية وقررت إلغاءها. -

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