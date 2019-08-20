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ترامب يقترح عودة روسيا إلى "مجموعة السبع"

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اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7).
وقال ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض: "أعتقد أنه بات من المناسب بشكل أكبر أن تعود روسيا إلى مجموعة الاقتصادات العالمية الأكثر تقدما"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأضاف: "أتحدث عن روسيا لأنني سأعقد عددا من الاجتماعات (على هامش قمة) مجموعة السبع، وأعتقد أنه من المناسب أن تكون روسيا حاضرة".
ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب الجاري بمدينة بياريتز، جنوب غربي فرنسا.
وتضم مجموعة G7 كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا.
وكانت المجموعة تسمى "مجموعة الثماني" قبل إقصاء روسيا في العام 2014، على خلفية قرارها ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.
وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم.
ومنذ قرار الضم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، فيما طالب البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه الجزيرة. 

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