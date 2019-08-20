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جونسون: يتعين على الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير بشكل ثنائي

عرب وعالم

بوريس جونسون
بوريس جونسون

المصريون ووكالات

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يتعين على الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير "بشكل ثنائي".
جاء خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، الثلاثاء.
وأشار جونسون إلى أن بلاده ترى الأزمة في كشمير "مسألة يتعين تسويتها بشكل ثنائي" بين الهند وباكستان، بحسب البيان.
وأكد جونسون خلال المحادثة الهاتفية على أهمية تسوية المسألة عن طريق الحوار.
والأسبوع الماضي، شهدت ولاية "جامو وكشمير" احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
جاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

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