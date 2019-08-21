رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته رسميا لرئيس البلاد

21 أغسطس 2019 - 12:11 ص

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته، الثلاثاء، لرئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، عقب جلسة نقاش في مجلس الشيوخ الإيطالي.



وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية، أن كونتي قدم استقالته لرئيس البلاد. مضيفا أن حكومة كونتي ستبقى في السلطة إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس ماتاريلا، الأربعاء، مشاورات سياسية مع رؤساء البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية، لإيجاد حل لأزمة الحكومة.