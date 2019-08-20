"وردة" يفتح النار على محمد صلاح بسبب هذا الأمر

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وردة وصلاح
وردة وصلاح

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علق اللاعب الدولي عمرو وردة، على تصريحات محمد صلاح بشأن أزمته فى المنتخب والتى سانده خلالها اللاعبون وأعادوه للقائمة بعد استبعاده. 
وقال "وردة" فى تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، مع كامل حبى واحترامى لصلاح، لكنى لست بحاجة إلى تأهيل، خاصة أن هناك من يتصيد لى الأخطاء وبشهادة مسؤولى اتحاد الكرة فإن فيديو التحرش ثبت أنه مفبرك.
وأكد وردة أن تصرفاته عادية مثله مثل الكثير من اللاعبين ولكن هناك من يتعمد تصيد الأخطاء له وأنه لن ينسى دعم زملائه له فى المنتخب حتى تم الترجع عن قرار إيقافه، بحسب "المصري اليوم".
جدير بالذكر أن صلاح علق على الانتقادات التى تعرض لها بسبب التغريدة التى نشرها والتى فسرها البعض بأنه يقبل سلوك وتصرفات عمرو وردة قائلا: «ما قصدت أن أقوله هو أن ذلك حدث من قبل ويحدث الآن، نعم يجب أن يحصل المتحرشون جنسيًا على علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر».

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