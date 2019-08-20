ناقد فني يفجر مفاجأة مدوية عن قرار اعتزال إليسا

20 أغسطس 2019 - 10:10 م

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المطربة إليسا مطربة جريئة ومن أفضل الأصوات، مضيفا:" كانت قوية للغاية عندما أعلنت إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.



وأضاف طارق الشناوي - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن إليسا أعلنت اعتزالها الغناء مؤكدة أنها لا تستطيع العمل في مجال مليء بالمافيا".



وتابع طارق الشناوي: "خبر إعلان إليسا لاعتزالها ليس دعاية ألبومها الجديد وهي لا تكذب ولا تتجمل، وإليسا سوف تتراجع عن قرار الاعتزال بعد أيام قليلة قرارها بالاعتزال كان رد فعل سريع لحالة من الغضب".

