المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة السودانية: سأكون رئيس وزراء لكل الشعب

21 أغسطس 2019 - 12:40 ص

أكد المرشح التوافقي لمنصب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنه سيكون «رئيس وزراء لكل أهل السودان».



نقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، عن «حمدوك» قوله إن «التوافق الذي حظي به ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء عبء كبير على عاتقه».



أشار إلى أن وضع السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها.



أكد ضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية في الخارج إلى الإسهام في مشروع نهضوي سوداني.

