  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:18 ص
بحث متقدم
الرقابة المالية: الاعتماد على شهادات قناة السويس لاعتبارات قومية

البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

فيسبوك

الحبس 3 أعوام وغرامة 100 ألف لهؤلاء على فيسبوك

إليسا

ناقد فني يفجر مفاجأة مدوية عن قرار اعتزال إليسا

وردة وصلاح

"وردة" يفتح النار على محمد صلاح بسبب هذا الأمر

ترامب

ترامب سيعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع

السعودية

السعودية تحذّر من هذا الأمر الخطير في المملكة

أرشيفية

ألف سعودية يغادرن المملكة بعد قرار الملك سلمان

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

المسجد الحرام

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

صلاح

بلاغ للنائب العام بعد تصريحات محمد صلاح

سوسن بدر تكشف: هذا هو سر اللوك الجديد

الصفحة الأخيرة

سوسن بدر
سوسن بدر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«الإحصاء الكويتية» هذا هو الحجم الحقيقى للجالية المصرية

#

بن سلمان: هذا هو الحل لإنهاء الخطر الإيراني

#

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

#

فنانة شهيرة: تركت شعري بلونه الأبيض "عشان بيعجب الشباب"

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أنها تشعر بخوف ورهبة شديدة عند البدء في تصوير دور جديد، وتترقب رد فعل الجمهور عن أدائها، ولا تحرص على مشاهدة كل مشهد عقب الانتهاء من التصوير.
وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة dmc، أنها قررت تغيير اللوك الخاص بها عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "زي الشمس"، على الرغم من معارضة ابنتها وحفيدتها ياسمين ظهورها بهذا الشكل، ولكنها قررت أن تحتفل بالعيد بهذا الشكل الجديد.
وأشارت قائلة، إن أفضل ما يميز مسلسل "أبو العروسة" العودة من جديد في تسليط الضوء على الطبقة المتوسطة من المجتمع، والتي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وتابعت قائلة، إن مسلسل "أبو العروسة" ناقش أهمية أن يغير المجتمع بعض العادات والتقاليد الخاطئة، والمبالغة والمغالاةَ في تجهيز العرائس، مما يضطر العديد من الأمهات من الطبقة الفقيرة التعرض للسجن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" بالسودان
» سوسن بدر تكشف: هذا هو سر اللوك الجديد
» "فيفا" يعلن منع بث لقطات "الفار" لهذا السبب
» السودان.. "العسكري" يعلن تشكيل المجلس السيادي
» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا
» تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن
» رغد صدام حسين تنشر رسالة نادرة لوالدها بخط يده
» تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت
» «السيسي» يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولي
» ذاكر نايف يعتذر لـ«الهندوس».. ما القصة؟
» طبيب يغتصب مريضة داخل المستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية