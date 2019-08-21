جوزيه على أعتاب الأهلي .. وخلاف واحد يوقف إعلان التعاقد

21 أغسطس 2019 - 06:22 ص

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع البرتغالي الأسطورة مانويل جوزيه للعودة إلى تدريب الفريق.



وقال الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي إن خالد بيبو - عضو لجنة التخطيط بالنادي - قال لمجلس الإدارة : "مادمتم حاولتم التعاقد مع فيريرا فلماذا لا تتعاقدوا مع جوزيه؟ .. الاثنان في نفس العمر تقريبا".



وأضاف: "وبالفعل دخل مسؤولون في مفاوضات مع الثعلب البرتغالي ولكن المشكلة تكمن في أن جوزيه يريد أن يكون مساعده هو (بيدرو) مدرب الإسماعيلي السابق وهذا الأمر ترفضه إدارة النادي الأهلي".



وتابع: "النادي الأهلي استقر على تعيين الكابتن عماد النحاس مساعدًا للمدير الفني الجديد ، وعرضوا اسمه على جوزيه كمساعد .. فقال لهم (لا بأس نتحدث في تلك المسألة حين تصبح المفاوضات رسمية)".



