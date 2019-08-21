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خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"

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نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

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عمرو عرفة

اندلعت مشادة طريفة بين الفنان نبيل الحلفاوي والمخرج عمرو عرفة على خلفية جملة قالها الأول ، واعتبرها الثاني مسيئة.

ونشر أحد متابعي الحلفاوي صورة من حفل توديع النادي الأهلي لـ"لاسارتي" بعد إقالته، وسأله عن رأيه، فرد قائلا: "على الأصل دور".

ما دفع المخرج عمرو عرفة، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، للرد عليه: "متهيالي التعليق ده محتاج مراجعة.. كل النوادي مأصلة".

فرد الحلفاوي: "هو احنا لما نقول على حد أصيل يا عمرو.. يبقى معناها إن ما فيش أصيل غيره؟"، فعاد عرفة للرد قائلا: "مش مختلف معاكم، بس بلاش ننسي الإسماعيلي وباقي الأندية".


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