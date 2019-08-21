  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:48 ص
بحث متقدم
مريم

مريم صادق المهدي تشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة

أرشيفية

أزهري: صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا

الدولار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

جثة بالمنيا

"تعالى نشوف الجنية اللي في الترعة" .. استدراج طالب الإعدادية للقتل

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: أعدكم بشيء مذهل قريبا

جوزيه

جوزيه على أعتاب الأهلي .. وخلاف واحد يوقف إعلان التعاقد

جثة

زوجة وأبناؤها يقتلون الأب لاعتراضه على ممارستهم الجنس

محمود الخطيب

3 مدربين كبار يفاوضهم الأهلي بجدية لقيادته .. هذه أسماؤهم

الرقابة المالية: الاعتماد على شهادات قناة السويس لاعتبارات قومية

البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

فيسبوك

الحبس 3 أعوام وغرامة 100 ألف لهؤلاء على فيسبوك

أزهري: صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مبروك عطية: الجلوس على المقاهي حرام شرعًا

#

بحر غزة.. شباك الصيادين الفلسطينيين تتوسع وتضيق بأمر المحتل

#

الإفتاء: تقليد الماركات العالمية "حرام شرعًا"

الدولار

البنوك المصرية

بنك القاهرة

أكد الشيخ أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، أن صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا، سواء كان التيار الكهربائي قويًا أم ضعيفًا.

وأضاف "مدكور"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن السبب وراء التحريم هو أنه يسبب ألمًا للأسماك، ويقضي على الثروة السمكية.

واستشهد العالم الأزهري، بالحديث الذي يقول: "أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا
» رد ناري من الفنان أحمد عبد العزيز على شتيمة أيمن بهجت قمر له
» لجنة الكرة تتخذ قرارًا برحيل نجم الأهلي: لا يصلح
» هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن سر اعتزال إليسا
» ليس محمد يوسف .. تعرف على المدرب العام الجديد للأهلي
» تعرف على اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" بالسودان
» سوسن بدر تكشف: هذا هو سر اللوك الجديد
» "فيفا" يعلن منع بث لقطات "الفار" لهذا السبب
» السودان.. "العسكري" يعلن تشكيل المجلس السيادي
» كريستيانو رونالدو يُلقن نجله درسًا قاسيًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية