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فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة

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عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني

متابعات-علا خطاب

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أثار مقطع فيدو مسرب للفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، تم تداوله على مواقع التواصل، حالة من الجدل، من قبل رواد السوشيال ميديا.

ويظهر في مقطع فيديو عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني وهو يقود إلى الساحل الشمالي، حيث فوجئ بأحد محبيه ينادي عليه وهو يقود على الطريق السريع، فما كان من دياب والشربيني إلا أن ردا إلقاء التحية على الموجودين في السيارة المجاورة لهما.

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة جمعت الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وظهرا فيها وهما يجلسان مع عدد من الأصدقاء ومنهم الممثلة أمينة خليل في أحد المنتجعات البحرية مرتديين ملابس صيفية.

ولاحظ الكثير من المتابعين أن الفنانة حرصت على الظهور في الصورة وهي تحتضن دياب واضعة ذراعها حول كتفيه.




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