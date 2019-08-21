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تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

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بخط يده

علق الإعلامي تامر أمين على قرار الفنانة إليسا باعتزال الغناء بسبب تحول الساحة الغنائية بما وصفتها بـ"المافيا"، قائلاً: "إليسا قالت اللي كتير ما يعرفهوش عن المجال الغنائي في العالم العربي".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن صناعة الغناء في العالم العربي منذ 20 عامًا تحولت إلى مافيا، تتحكم فيها مجموعة من الشركات العملاقة، معقبًا: "الشركات دي هي اللي بتحدد مين اللي بيغني، ومين اللي ما يغنيش، بعيدًا عن الموهبة أو أي شيء آخر".

ووجه حديثه لـ إليسا: قائلاً: "عودي يا هاميس، راجعي نفسك، أنا عارف إن المافيا صعبة، بس انتي لازم تكوني قوية، انتي انتصرتي على المرض، فهتنتصري كمان على مافيا الغناء".

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