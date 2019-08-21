ضرائب جديدة على السجائر والسكريات

21 أغسطس 2019 - 09:39 ص

في إطار توجه الحكومة للحفاظ على الصحة العامة، وتفادي الأضرار في الصحة والمال، اتخذ مجلس الوزراء الإماراتى، قرارًا للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين، وذلك بإضافة عدد من المنتجات لقائمة الضريبة الانتقائية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية فى ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

ويستهدف القرار عددًا من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة، مثل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، لتقليل استهلاك هذه المنتجات، وصولا لتعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلا أو مركزا، أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وذلك بنسبة 100 %، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.

وقد تمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حاليا، والتي تشمل التبغ ومنتجاته بنسبة 100 % ومشروبات الطاقة "بنسبة 100 % والمشروبات الغازية "بنسبة 50 %.