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بخط يده رسالة نادرة لـ صدام حسين.. بماذا أوصى؟!

الحياة السياسية

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في رسالة نادرة كتبها بخط يده أوصى الرئيس الراحل العراقي صدام حسين بالمعاملة الجيدة للأسرى الإيرانيين.

وكانت الابنة الكبرى للرئيس الراحل "رغد صدام"، قد نشرت اليوم الثلاثاء، رسالة نصية نادرة بخط يد أبيها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، بمناسبة ذكرى نهايتها التي صادفت هذا الشهر.

وكتبت رغد على حسابها في "تويتر" بحسب ما جاء في رسالة والدها: "يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة.. وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته ولا يجوز التحقيق المستمر معه.. يتم إيقاف ذلك.. وترفع لي مذكرة كل شهر عنه.. وإعلامي " #صدام_حسين 24 / 12 / 1982".

وقد صادف الثامن من الشهر الجاري، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها مطلع الثمانينيات.

وكانت إيران  قد تسلمت جثمان وزير النفط محمد جواد تندكويان، من العراق، في تاريخ 19 ديسمبر عام 1991 ودفن بعد تعرضه للتعذيب.

وقد وقع الوزير الإيراني، في الأسر بعد 40 يومًا من تسلمه منصب وزارة النفط، عندما كان يقوم بجولة على المنشآت النفطية في جنوب إيران.

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