ترامب محذرا اليهود: ارتكبتم هذا الخطأ

21 أغسطس 2019 - 10:29 ص

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين بأنهم "يظهرون إما نقصًا تامًا في المعرفة، أو عدم ولاء كبير" للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب في خضم الجدل حول النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين منعتهما إسرائيل من زيارة الأراضي المحتلة.

ووصف الرئيس الأمريكي، إلهان عمر بأنها "كارثة" لليهود، كما أنه لا يتأثر بالدموع التي ذرفتها رشيدة طليب يوم الاثنين في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن قرارها عدم السفر إلى إسرائيل لرؤية جدتها العجوز، التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عمر، حينها: "نحن نقدم لإسرائيل أكثر من ثلاثة مليارات دولار كل عام وكل هذا بحجة كونهم حليفين مهمين في المنطقة والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن رفض زيارة أعضاء منتخبين حسب الأصول في الكونجرس لا يتوافق مع تحالفهم، وحرمان ملايين الناس من حرية الحركة أو التعبير أو تقرير المصير لا يتفق مع إسرائيل كونها دولة ديمقراطية".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن تصويت اليهود الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي يعتبر خيانة وعدم ولاء، وانتقد دفاعهم عن عضوتي الكونجرس.

وأضاف: "أعتقد أن أي يهودي يصوت لصالح ديمقراطي أن يكون لديه نقص تام في المعرفة أو عدم ولاء.

وانتقد ترامب عضوتي الكونجرس على اقتراحهما الأخير قطع المساعدات عن إسرائيل، وقال: "لن نقطع مساعداتنا إلى إسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل والشعب اليهودي - لا أستطيع أن أصدق أننا نجري هكذا نقاش. أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ أين ذهبوا؟ حيث يدافعون عن هذين الشخصين بوجه إسرائيل؟".

وأضاف: "يجب أن تسمع الأشياء الفظيعة التي قالتها طالبة عن إسرائيل خلال العامين الماضيين. عمر كارثة للشعب اليهودي. لا أستطيع أن أتخيل ما إذا كان لديها منتخبون يهود. كيف يمكن للناس في منطقتها أن يصوتوا لها؟".