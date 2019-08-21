نائب المرشد يتبرأ من شباب الإخوان

21 أغسطس 2019 - 10:51 ص



أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، صرح مؤخرًا بأن الجماعة ليست لها علاقة بدخول شباب الإخوان السجن.



وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن "، مقطع فيديو لإبراهيم منير، قال خلاله: "إن الإخوان ليست هي من أدخلت شباب الجماعة السجن، ولم تجبر أحد على الانضمام لها، وأي شاب يريد الخروج والتبرأ من الإخوان فليفعل"، مناشدًا شباب الإخوان بالاستماع لهذا التصريح الذي تخلت فيه الجماعة عنهم.



وعقب "الديهي"، قائلاً: "الأمور بدأت تتكشف والإخوان بدأوا يفضحوا بعضهم بعضًا، وجماعة الإخوان انتهت وكتبت شهادة وفاتها بنفسها، وتم تحرير شهادة وفاتهم في 30 يونيو، وأصبحوا ذكرى وليس لهم حق سوى البكاء؛ لكونهم فرطوا في الأرض والعرض والدين".

