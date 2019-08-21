تتحرر من ملابسها وتشكر "بن سلمان" فيديو يشعل مواقع التواصل

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أشعلت فتاة سعودية مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خروجها بملابس "متحررة"، في شوارع الرياض.

وقالت الفتاة مناهل العتيبي في تعليق أرفقته بفيديو لها وهي تتجول بملابسها المتحررة في الشارع، وغير المعهود ارتداؤها في المملكة، إنها تنقلت في شوارع وحارات الرياض ولم يعترض على ما تقوم به أي دورية أمنية أو أي شخص.

وأضافت: أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوارع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي اكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير

وكان هاشتاج #إسقاط_العبايه قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاجات.

كما أصدرت السلطات السعودية مؤخرًا ما أسمتها "إصلاحات"، والتي تضمنت السماح للمرأة بالسفر من دون موافقة ولي الأمر، كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

كما أصدرت سلسلة قرارات متعلقة بالمرأة، منذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، بينها السماح لهن بالقيادة، وبحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.


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