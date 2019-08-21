رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

21 أغسطس 2019 - 11:08 ص

احتدم النقاش بين مؤيد ورافض للهاشتاج #أنا_مغصوبة_على_النقاب؛ بعد أن أظهرت مقاطع مصورة لفتيات سعوديات وهن يقطعن النقاب، فيما نشرت أخريات صورهن دون حجاب؛ في إطار دعوتهن للتحرر من قيود المجتمع الذكوري.

وتضمن جانب من التغريدات فتيات سعوديات ينادين "باستكمال النضال للحصول على كامل حقوقهن" بإطلاق حملة جديدة تطالب بحظر النقاب في المملكة.

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيرًا من قبل ناشطات اعتبرن أن الهاشتاج يجسد "أبسط أشكال الرفض والمقاومة ضد الفكر الذكورى".

وتهدف الحملة، بحسب القائمات عليها، إلى إيصال صوت المعارضات لارتداء العباءة السوداء وغطاء الوجه.