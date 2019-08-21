  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
رونالدو

رونالدو: أستطيع اللعب حتى سن الـ40

زارا البلوشي

بعد انفصالها.. فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع

ارشيف

دولة إفريقية تتخذ قرارا جديدا بشأن قطر

صورة

صادم.. اغتصاب 200 طفل وفتاة على يد جراح

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

هذا ما كتبه " أبو حامد" في عيد السيدة العذراء

ارشيف

وزير عربي ينشر ممتلكاته على "فيس بوك"

ارشيف

رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

البرهان

البرهان يؤدي اليمين رئيسًا للمجلس السيادي السوداني

ايفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير أزمة بتصريحاتها عن دولة عربية

زاهية

"عارية تمامًا".. فنانة جزائرية تشعل مواقع التواصل

رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مستشار بن زايد: كمال بلاطة شجعني على هذا الأمر

#

بن سلمان يطلع على هذا الأمر عقب مهاتفة مع" عمران خان"

#

غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

#

لهذا السبب إيران تتوعد أمريكا

احتدم النقاش بين مؤيد ورافض للهاشتاج #أنا_مغصوبة_على_النقاب؛ بعد أن أظهرت مقاطع مصورة لفتيات سعوديات وهن يقطعن النقاب، فيما نشرت أخريات صورهن دون حجاب؛ في إطار دعوتهن للتحرر من قيود المجتمع الذكوري.

وتضمن جانب من التغريدات فتيات سعوديات ينادين "باستكمال النضال للحصول على كامل حقوقهن" بإطلاق حملة جديدة تطالب بحظر النقاب في المملكة.

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيرًا من قبل ناشطات اعتبرن أن الهاشتاج يجسد "أبسط أشكال الرفض والمقاومة ضد الفكر الذكورى".

وتهدف الحملة، بحسب القائمات عليها، إلى إيصال صوت المعارضات لارتداء العباءة السوداء وغطاء الوجه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث
» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا
» بدعم سخي.. انطلاق دورى "بن سلمان" للمحترفين
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب
» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية