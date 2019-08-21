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على جمعة: هذا الفعل الـ"شائع" يأكل الحسنات

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الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق
الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق

متابعات-علا خطاب

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علي جمعة

الحسنات

فعل شائع

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حذر تحذيرًا شديدًا من فعل شائع بين الكثيرين يأكل الحسنات.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النبي، صلى الله عليه وسل، قد حذّر من الحسد والتحاسد، فقال: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يَظلمه ولا يخذله ولا يَكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا..." الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونحوه من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، مشيرًا إلى أن الحسد المنهي عنه هو تمني زوال النعمة من الغير.

واستشهد بما ورد في سنن ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، والصَّلاةُ نُورٌ المؤمن، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النارِ»، منوهًا بأن الحاسد كما قال أهل العلم معترضٌ على الله تعالى! في قسمته وحكمته وعطائه لمن شاء من خلقه ما شاء من فضل وعلم ومال وجمال وغيرها!، ومن هنا دلت آيات القرآن والسُنة النبوية على أن الحسد حرام شرعًا.

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