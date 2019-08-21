ركل ونزع حجاب.. مشهد صادم لسحل مسلمة بأيرلندا

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مراهقة

ايرلندا

ركل

نزع الحجاب

أظهر مقطع فيديو صادم نشرته صحيفة "ديلي ميل" في تقرير على موقعها الإلكتروني، مجموعة من الشباب والفتيات في أيرلندا يعتدون على مراهقة تبلغ من العمر 14 عامًا.

المشهد الصادم أظهر سَب، وإلقاء على الأرض، ورَكْل بالأقدام، ونزْع حجاب من مجموعة من الشباب والفتيات على مراهقة مسلمة وإحدى أقاربها في قرية جنوبي العاصمة الأيرلندية دبلن.

ووصفت الصحيفة تحت عنوان "أسقطوها أرضا وركلوها بالأقدام"، الاعتداء بالمروع، قائلة: إن الشرطة الأيرلندية فتحت تحقيقًا في الاعتداء على طفلة مسلمة بضربها ونزع حجابها، والذي وقع في الشارع الرئيسي في قرية دندروم، جنوبي دبلن، يوم الأحد الماضي.

وأضافت أن هذه المجموعة ألقت البيض على المراهقة المسلمة وإحدى أقاربها، قبل أن يُسقطوا الفتاة المحجبة على الأرض، ويركلوها وينزعوا عنها حجابها.

ويظهر مقطع الفيديو سماع صوت يصرخ قائلًا: "لا تلمسوها إنها مجرد طفلة"؛ في حين شوهد البيض المحطم على الأرض.

من جانبه حثّ جيم أوليري المستشار المحلي في القرية، أي شخص لديه معلومات عن الحادث على الاتصال بالشرطة قائلاً: "إنه أمر مروع..  مهما كانت وجهات نظرك حول أي قضية.. فهذا اعتداء، وهو اعتداء على قاصر تسير في شأنها. 

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