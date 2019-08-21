» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"

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أحمد داود
أحمد داود

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متابعين

أحمد داود

اعتاد الفنان الشاب أحمد داود، على التواصل مع متابعيه عبر حسابه على  "تويتر"، بشكل دائم حاليًا ويحرص على الرد على أسئلتهم سواء حول فيلمه الجديد "ولاد رزق 2" أو حياته الشخصية.

وورد لـ"داود" طلب من أحد متابعيه الذي كتب له: "يا داود رد عليا حتى لو بشتيمة عادي أنا بحبك" ليمازحه ويجب عليه "بفكر في شتيمة ينفع تتقال بس مش لاقي .. أول ما ألاقي هشتمك من كل قلبي".

كما أعرب آخر عن إعجابه بتواصل داود مع متابعيه بشكل دائم حاليًا ويتمنى أن يكون ذلك مستمرًا وليس فقط وقت طرح فيلم جديد أو مسلسل، ليرد عليه: "لا الحقيقة هو ساعة نزول الفيلم بس".

يذكر أن أحمد دواد يعرض له حاليًا بالسينمات فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان ‎.‎


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