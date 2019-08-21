  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
رونالدو

رونالدو: أستطيع اللعب حتى سن الـ40

زارا البلوشي

بعد انفصالها.. فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع

ارشيف

دولة إفريقية تتخذ قرارا جديدا بشأن قطر

صورة

صادم.. اغتصاب 200 طفل وفتاة على يد جراح

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

هذا ما كتبه " أبو حامد" في عيد السيدة العذراء

ارشيف

وزير عربي ينشر ممتلكاته على "فيس بوك"

ارشيف

رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

البرهان

البرهان يؤدي اليمين رئيسًا للمجلس السيادي السوداني

ايفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير أزمة بتصريحاتها عن دولة عربية

زاهية

"عارية تمامًا".. فنانة جزائرية تشعل مواقع التواصل

مفاجأة عن رفات الجندي الذي استعادته إسرائيل من سوريا

الحياة السياسية

زخريا باومل
زخريا باومل

علي محمود

أخبار متعلقة
#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

#

"البشير" يكثر من القفشات والضحكات داخل محبسه

#

موقع عبري يكشف عن قلق إسرائيلي من دولة خليجية

#

سوريا أعادت رفات الجندي الإسرائيلي .. مقابل هذا الشيء

إسرائيل

فلسطين

سوريا

رفات جندي

قال المسئول الأمني والعسكري في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" خالد جبريل إن إسرائيل لم تستلم كامل رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان مدفونا في مخيم اليرموك بسوريا.

وشدد جبريل على أن موضوع رفات الجندي الإسرائيلي أمني بامتياز، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسلمت "نصف رفات" الجندي "زخريا باومل".

وأوضح جبريل أن ما تم تسليمه هو عبارة عن "الجزء العلوي من الصدر إلى الجمجمة باستثناء الفك السفلي فيما بقي الجزء السفلي في وضع جيد في مكان آخر في سوريا".

وتحدى جبريل القيادة الإسرائيلية أن تنفي ما قاله أو تأتي بما يخالفه، لافتًا إلى أن انكشاف مثل هذه المسألة "سيشكل أزمة داخل إسرائيل وسيتساءل الرأي العام كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر".

وأوضح جبريل أن خروج الجثامين الإسرائيلية من سوريا يجب أن يتم في مقابل "خروج أبطال من الأسرى الفلسطينيين والسوريين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

يُشار إلى أنّ إسرائيل أعلنت تسلم رفات الجندي- وهو من مفقودي معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان عام 1982- من سوريا، وذلك بموجب عملية خاصة استمرت عدة أشهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث
» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا
» بدعم سخي.. انطلاق دورى "بن سلمان" للمحترفين
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب
» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية