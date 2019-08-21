البرهان يؤدي اليمين رئيسًا للمجلس السيادي السوداني

21 أغسطس 2019 - 12:06 م

أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميًا رئيسًا للمجلس السيادي السوداني.

وأدى اليمين الدستورية في الخرطوم أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبوشورة.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوًا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.

وسيؤدي كل أعضاء المجلس السيادي، في وقت لاحق القسم أمام البرهان.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، كشف صدور مرسوم دستوري لتشكيل المجلس السيادي، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس سيؤدون القسم أمام رئيسه، على أن يتم تعيين رئيس الوزراء في اليوم ذاته "الأربعاء".

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوًا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرًا.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.





