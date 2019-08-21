وزير عربي ينشر ممتلكاته على "فيس بوك"

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وكالات - سارة أشرف

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أعلن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني السابق المختار ولد اجاي، عن ممتلكاته في صفحته على "فيس بوك"، مؤكدًا أنه أودع تصريحه بقائمة ما يملكه لدى اللجنة المكلفة بالشفافية المالية في الحياة العامة.

وأضاف "قررت بإرادتي، بالرغم من أنه لا القانون ولا العرف يلزمني بذلك، أن أشاطركم عبر هذه الصفحة، وعبركم كل مهتم بهذا الموضوع، محتوى هذا التصريح والتغير الحاصل في هذه اللائحة مقارنة بسنة 2010، أي بعد تسع سنوات من تعييني في الإدارة العامة للضرائب".

وتابع: "اتخذت هذا القرار الشخصي ليس انتصارا لنفسي ولا تبرئة لها بل لإحساسي العميق بالظلم الذي يرتكبه بعض الرأي العام من دون قصد عندما يصدق، وبدون تمحيص، الصورة التي تعكسها له الحملات الإعلامية الموجهة التي تدار من قمر قيادة تحالف تمييع الحياة العامة والتشويش على كل عمل وطني ينفع الناس ويمكث في الأرض".

وأشار إلى أنه نال حظه مما سماه "التحامل والافتراء"، مردفا "فكم مرة اكتشف من خلال هذا الفضاء أن لدي حسابات بملايين الدولارات في الخارج، ولدي فيلاهات، وشقق وأسواق وقطعان من المواشي دون أن يكون لي علم بذلك".

وبعد أن قدم جردا لقائمة ممتلكاته، ختم بالقول "هدفي من هذا التوضيح ألا يظلم أبناء هذا البلد (كما ظلمت وظلم الكثيرون معي ومن قبلي) الذين سيضحون في المراحل القادمة لمصلحة هذا البلد ومصلحة شعبه".


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