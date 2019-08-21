» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث

21 أغسطس 2019 - 12:51 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر محاولة أب وهو في حالة " سُكْر"، إلقاء ابنته الرضيعة من نافذة الطابق الثالث، بمدينة سارانسك الروسية.



و ظهر من خلال الفيديو المعروض نجاح رجال الشرطة، فور وصولهم إلى المكان، وتمكنوا من التقاط الطفلة منه وتسليمها إلى الطاقم الطبي.



ووفقًا للقناة فتح المحققون قضية جنائية تحت بند "محاولة قتل طفل"، ضد أحد سكان مدينة سارانسك بعد أن حاول إلقاء طفلته الرضيعة من الطابق الثالث.

