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بعد انفصالها.. فنانة خليجية تتعرض لحادث مروع

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زارا البلوشي
زارا البلوشي

متابعات-علا خطاب

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حادث

ريماس منصور

زارا البلوشي

نشرت الفنانة السعودية، ريماس منصور، مقطع فيديو، موضحة تعرض سيارة الفنانة زارا البلوشي، للاصطدام، بالرياض.

وأظهر المقطع تحطم سيارة البلوشي من الأمام، بينما قالت ريماس منصور: "السيارة لحالها تزحلقت وراحت يمين وصقعنا بالموقفين، قدر الله وما شاء فعل " .

ومنحت شركة نجم لخدمات التأمين، زارا البلوشي تقريرًا عن الحادثة باللغة الباكستانية، فيما تفاجأت ريماس منصور لأول مرة أن زار البلوشي تستطيع قراءة الباكستانية .

وكان قد فاجأت زارا البلوشي  متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها المخرج السعودي  سمير عارف، وأشارت زارا، عبر ردودها على المتابعين في "تويتر"، إلى انفصالها عن زوجها، وذلك ردا على أحد المغردين الذي غرَّد بأن زارا ربما تطالب بالجنسية السعودية، لكنها أشارت إلى أنها لن تطالب بالجنسية السعودية، مبينةً أنها الآن سعيدة ومستمتعة .


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