انتشال جثة لاعب شهير بعد غرقه في النيل

21 أغسطس 2019 - 02:37 م

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، من انتشال جثة لاعب كرة القدم عبد الله سامى، بعد غرقه بنهر النيل بمدينة الصف.

تم إخطار النيابة لتباشر التحقيق، وناظرت جثة اللاعب، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة.

تبين من التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن لاعب كرة القدم غرق بالقرب من المعدية بمدينة الصف، وتم انتشال جثته.

يذكر أن اللاعب كان أحد لاعبي أندية الاتحاد والجونة.