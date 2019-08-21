مفاجأة.. مرسيدس تعترف بالتجسس على عملائها

21 أغسطس 2019 - 02:38 م

كشفت شركة مرسيدس عن إجراء خطير تتبعه مع عملائها الذين يتبعون نظام الأقساط المباشرة معها حال حدوث خلل أو تقصير، معترفة بتثبيت أجهزة تتبع لهم لمعرفة موقع السيارة بدقة عالية.

وقالت مرسيدس في تصريح لها: "في حال وافق العميل على تمويل سيارته بنظام الأقساط المباشرة معها، يقوم بتوقيع عقد يسمح للشركة بتفعيل أجهزة التتبع في سيارته لمعرفة موقعه في حالة أخل باتفاقه معها، وهو ما يتم كتابته بخط واضح في عقود العملاء أعلى مكان التوقيع في العقد".

ويعني هذا أن الشركة الألمانية تقوم بالتجسس على آلاف السيارات سواء الجديدة أو المستعملة؛ إضافة إلى جمع البيانات وإرسالها إلى جهات خارجية مثل وكالات وشركات جمع الديون وفقاً لاعترافها.

وتعتبر الشركة ذلك إجراء لضمان حقوقها رغم أن منافسيها من شركات أخرى كبي إم بليو وجاكوار لاندروفر لا تقوم بهذا الإجراء.