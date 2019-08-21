نجمة "أراب أيدول" لـ"أدرعي": أحقر كائن على وجه الأرض

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افيجاي اردعي
افيجاي اردعي

متابعات-علا خطاب

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افيجاي ادرعي

نجة آراب ايدول

أثارت تهنئة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، غضب الفنانة الفلسطينية روان عليان، بعد إطلاقها أغنيتها الأولى، عقب مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، حيث وصفته "روان" بـ"أحقر كائن على وجه الأرض".

وفي تغريدة لها عبر "تويتر" كتبت روان: "فني ليس إلا رسالة ليرى العالم وجهنا الآخر، ولم نكن يومًا إرهابيين بل أصحاب حق.. وقد قالها درويش، ليس الوطن أرضاً، ولكنه الأرض والحق معًا والحق معنا والأرض ستعود".

كما كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت.. يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات، هل نسيت حرقكم لعائلة دوابشة وعائلة الحلو نموذج من غزة، هل نسيتم كيف قتلتم المسعفة رزان النجار".

وأضافت: "هل نسيتم كيف قتلتم الصحفي ياسر مرتجى، ألا تذكرون الفسفور الذي قتلتم به عشرات الأطفال بمدينة غزة، ألا تذكرون ماذا فعلتم بحي الشجاعية من قتل ودمار، هل نسيتم هديل الهشلمون والمقعد إبراهيم أبو ثريا".

وتابعت: "أنا فخورة بعمل الدفاع عن أرضه الذي يقوم به شباب غزة الأمجاد، وكلي دعم وحب لهم"، مختتمة حديثها بالترحم على الشهداء الفلسطينيين".

وكان "أدرعي" قد غرد عقب إطلاق روان أغنيتها وكتب: "#روان_عليان بنت #غزة والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج #أراب_أيدول تطل علينا بأغنية جديدة. روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر. اختاروا النجاح لا الإرهاب".


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