» «كهربا» ساخرًا: «علي صوتك بتقول إيه»

21 أغسطس 2019 - 05:04 م

أعلن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق والمنتقل إلى صفوف فريق آفيس البرتغالى وصول بطاقته الدولية المؤقتة، بعد موافقة القاضى الأوحد بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكتب «كهربا» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الوووو...عالي صوتك بتقول ايه! البطاقة الدولية وصلت الحمد لله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية و كلي ثقة بأن الله لا يضيع اجر من احسن عملا».

وتابع، «إن شاء الله سوف اشارك في اول مباراة يوم الجمعة ...انتظروني في فيديو علي قناتي علي اليوتيوب اوضح كل الاحداث و التفاصيل التي حدثت الفترة الماضية».

كان كهربا قد رحل إلى صفوف آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون موافقة ناديه الزمالك.



