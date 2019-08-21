الاتحاد الإسباني يكشف موعد إقامة ديربي مدريد

21 أغسطس 2019 - 06:24 م

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد إقامة مباراة الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وستشهد الجولة السابعة من الدوري الإسباني قمة أتلتيكو مدريد ضد الريال في ديربى العاصمة، وسيكون يوم 28 سبتمبر المقبل، بملعب "واندا متروبوليتانو" في الساعة التاسعة مساءاً.

فيما يتوجه فريق برشلونة في نفس اليوم إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، حيث سيزور ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" لمواجهة نادي خيتافي في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وسيكون ريال مدريد على موعد مع عدد من المباريات الصعبة في الجولة الخامسة والسادسة قبل مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد، حيث سيلعب أمام إشبيلية في الجولة الخامسة وأوساسونا في الجولة السادسة.

يتصدر ريال مدريد صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإسباني، برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على سيلتا فيجو 3-1 ، فيما يحتل برشلونة المركز الـ 15 بدون رصيد من النقاط.