"لا تحقق ربحًا".. نائبة ترفض ضرائب مواقع التواصل

قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمر ليس سهلا، لافتة إلى أن هناك مجالات كثيرة تستطيع الحكومة الخروج منها بضريبة وإيرادات، لكنه لا يجوز فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية: الضريبة على الأمور الرابحة فقط مثل تجارة إعلانات الدعاية، لكن على التواصل أمر صعب للغاية وليس من السهل تطبيقه وخاصة أن كثرة الضرائب تعرقل الأمور.

وتابعت الضرائب: على ما يحقق الربح فقط مشيرة إلى أن مواقع التواصل تدفع فاتورة إنترنت للتواصل، ولا تربح من التواصل ولا تحقق فائضًا بل إنها تدفع، مشيرة إلى أن فقط على من يحقق الربح، موضحة أن العالم لا يفرض ضرائب على مواقع التواصل.