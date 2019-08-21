» «جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج

21 أغسطس 2019 - 06:28 م

ظهرت الفنانة كيم كارداشيان، 38 عامًا، بدون مكياج ، وقررت البقاء على طبيعتها في النّزهة الليلية التي خرجت فيها برفقة زوجها كانيه ويست مساء الأحد الماضي.

وبدلًا من ارتدائها أجمل الفساتين ، اعتمدت كيم أزياءً رياضية بسيطة ، تألّفت من بنطلون رياضي فضفاض ، ونسقت معه بلوزة هودي رمادية داكنة، في حين انتعلت في قدميها حذاءً رياضيًا من مجموعة Yeezy التي يمتلكها زوجها كانيه ويست.

ومع أنّها أطلقت مُؤخرًا مجموعة مكياجٍ استوحت ألوانها من عقد التسعينيات، لكن قررت كيم ألّا تضع أيَ مُستحضر تجميل على وجهها، فأبرزت ملامحها الطبيعية.







