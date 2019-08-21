92 ناديًا تعلن رفضها التعامل مع «الجبلاية»

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الرياضة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أمير سعد

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اتحاد الكرة

الاتحاد الدولى

فيفا

المصريون

الجنايني

عقد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مطولًا في مقر نادي الإعلاميين، أعلنت خلاله رفضها القاطع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات والتوصيات جاءت بعد تهميش الاتحاد لدور الجمعية العمومية رغم الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية ورفض الاتحاد مقابلتهم.

وتضمنت القرارات كالتالي:

أولاً.. رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ثانيًا.. توجيه الدعوة من خلال 92 ناديًا تقدموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة اعمالًا لحقهم الوارد بالبند (2) من المادة (28) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من فيفا واللجنة الأولمبية المصرية والمتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والدستور المصري لتعقد يوم السبت 21 سبتمبر المقبل بمقر اتحاد الكرة.

وتضمن الاجتماع أيضًا، تفويض لجنة من الأندية الحاضرة لمقابلة وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم والتى سيكون على رأسها محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، هرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد، علي سليم رئيس نادي بنى سويف، أحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، رحمي حجازي رئيس نادي الأقصر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مساء أمس الثلاثاء عن تشكيل لجنة مكونة من خمسة أفراد، لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري بعد استقالة مجلس الإدارة السابق بقيادة هاني أبو ريدة.

ومن المقرر أن يتولى عمرو الجنايني رئاسة اللجنة على أن يكون جمال محمد علي نائبًا للرئيس.


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