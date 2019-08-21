هل اقترب من الأهلي؟.. «كهربا»: «جاهز للاحتفال»

21 أغسطس 2019 - 07:27 م

وجه محمود عبد المنعم، كهربا لاعب الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، رسالة إلى جمهور الأهلي ورئيس نادي الزمالك، عقب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على منحه البطاقة الدولية المؤقتة للمشاركة مع فريقه في المباريات.

ونشر «كهربا»، فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مدته 7 ثوانٍٍ قائلًا: "الفرعون العاشق جاهز للاحتفال".

وتشير الأنباء إلى اقتراب كهربا من الانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما قام اللاعب بفسخ عقده مع الزمالك، والانتقال لفريق أفيس البرتغالي ليكون ترانزيت للعب بالقلعة الحمراء.