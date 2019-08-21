يجوز الصلاة بالبنطلون الممزق بشرط

وجه أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الصلاة ببنطال به ثقب صغير فوق الركبة؟، فأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية - قائلاً: "إن كان المصلي يرتدي هذا البنطلون الممزق أو المثقوب والذى يترتب عليه كشف جزء من الجسم حتى ولو كان يسيرًا فالصلاة غير صحيحة".

وأضاف "شلبى" عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء على الفيس بوك: "أنه مطلوب من المصلي أن يستر عورته من السُرة إلى الركبتين وهذا الأمر خاص بالرجال".

أما عن المرأة فيقول "شلبي" :" عليها ستر سائر الجسد، ولو كان هناك قطع فى الملابس وتحته ملابس أخرى وكان الجسد غير مكشوف فالصلاة صحيحة ولا حرج فى ذلك لأن العورة مستورة".