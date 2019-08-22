» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟

22 أغسطس 2019 - 06:47 ص

أشادت الإعلامية ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا" - بعدد من الأطفال الذين استضافتهم من قبل بسبب حفظهم القرآن الكريم رغم ظروفهم الصعبة.



وقالت "ريهام" في برنامجها:""إحنا بنعيد نفس الأيات في ركعات الصلاة عشان مش حافظين غيرها، ودي غلطة أهالينا إن محفظوناش القرآن"، مشيرةً إلى أنها كانت تأتي بمحفظين قرآن لأولادها واستمروا معهم حتى سن 9 سنوات، ثم تمرّد الأولاد بعد ذلك ورفضوا استكمال الحفظ.



تابعت: "كان لازم طبعا أجبرهم، لكن مكنتش عايزه أنفرهم من الدين.. لكن غلطتي برضو.. احنا حافظين كل الاغاني ومبنقعدش نحفظ آية صغيرة.. قد ايه ربنا كريم وعظيم إنه صابر علينا إننا بنضيع وقت في حاجات ملهاش معنى، علموا ولادكم الدين وحفظوهم القرآن".



