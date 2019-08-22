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فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي

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مي فاروق
مي فاروق

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مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق عن طلاقها من زوجها بشكل مفاجيء ، وذلك في بيان أعلنته للجمهور .

وقالت "مي" في تدوينة عبر "فيس بوك" : "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي، ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم، ويوفقني في شغلي، وولادي هم كل حاجة ليا".

وأضافت: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمدتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".

وأردفت: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".


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